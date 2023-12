No! Queste conduttrici non hanno realmente promosso un “farmaco miracoloso” contro il diabete

Leggi su open.online

(Di domenica 3 dicembre 2023) Oltre alla truffa delle false interviste condotte da Alessandro Cattelan o Fabio Fazio, sfruttati a loro insaputa da una rete di siti fake, circolano alcuni video dove conduttori televisivi e medici promuoverebbero un prodottoil. Tutti rimandano a dei siti esterni per l’acquisto del fantomatico prodotto, ma quello che possiamo dire con certezza è che gli spot video sono stati creati in maniera artificiale. Per chi ha fretta I video promuovono un fantomaticoche risolverebbe definitivamente il. Un video sostiene che le farmacie sarebbero prese d’assalto dai diabetici. I video sono stati generati in maniera artificiale sfruttando volti e media noti. Non risultano studi che confermino i miracoli proposti dal prodotto venduto. Analisi Ecco uno ...