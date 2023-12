Nino D’Angelo | chi erano i genitori Emilia e Antonio | “Dopo la loro morto è arrivata la depressione”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023)è nato Napoli, nel quartiere di San Pietro a Patierno, da papà(operaio) e mamma(casalinga). Primo di sei figli – seguono Giuseppe, Gennaro, Concetta, Dora e Milena –ha iniziato a lavorare prestissimo, vendendo gelati alla stazione: “Papà cominciò a stare male, avevamo bisogno di soldi”, ha ricordato qualche anno fa a Il Mattino. Nel 2002,la morte della madre e del padre (a distanza di 11 mesi)entra in uno stato che non sapeva cosa fosse. “Ero una nullità, non si può spiegare”, ha raccontato il cantante ricordando quel momento. Dalla, raccontò in una vecchia intervista concessa nel 2002 a Mara Venier, fu la visione del figlio con i suoi vestiti addosso. “Però ...