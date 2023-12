Nika | Aida e quelle ragazze iraniane che ci interrogano sulla nostra lotta per la libertà  

(Di domenica 3 dicembre 2023) I corpi delle donnesono diventati strumento dipolitica. Hanno occupato gli spazi, protestato, demolito l’hijab. Corpi che hanno conosciuto la sorveglianza della teocrazia. Sono stati puniti, maltrattati, trasfigurati, stuprati. Eppure, sono scesi in piazza lo stesso contro l’oppressore. Hanno «bruciato» l’indifferenza., Asra e tante altre ancora hanno messo i corpi di «traverso al passato». Le loro storie, raccontate da Barbara Stefanelli in Love Harder (Solferino), cida vicino. Dovrebbero farlo. Fondatrice de La 27ora e del Tempo delle donne, la vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera intercetta volti, e con essi corpi, delle giovani che hanno dato vita dal settembre 2022 al movimento Jin, Jîyan, Azadî (Donna, vita,) dopo ...

