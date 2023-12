Newcastle – Manchester United 1-0 | quali sono stati i principali punti di discussione mentre i Magpies preparavano un altro mercato al St James’ Park?

(Di domenica 3 dicembre 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Sabato sera, grazie a un’altra prestazione strepitosa al St., ilsi è assicurato una meritata vittoria per 1-0 contro ile si è portato a duedall’entrare tra i primi quattro.la squadra di Eddie Howe potrebbe avere a che fare con quella che è rapidamente diventata una lunga lista di infortuni nel nord-est, ilè stato un vincitore più che degno quando il rovente Anthony Gordon ha messo a segno il suo sesto gol stagionale in Premier League 10 minuti dopo l’intervallo. Causando qui una serie di problemi alla difesa traballante di Erik ten Hag, inon avrebbero certamente potuto desiderare una risposta migliore in seguito ...

