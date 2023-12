(Di domenica 3 dicembre 2023) Bufera sul leader degli Emirati Arabi che ospitano il summit dell'Onu sul clima: Sultan Al Jaber, già accusato di servirsi della conferenza per negoziare accordi petroliferi, nega gli effetti sul clima delle emissioni di CO2. Sdegno generale ma il conflitto di interessi è lampante: è il presidente di Adnoc, compagnia statale del greggio

Nel pieno di Cop28 l'emiro getta la maschera: "Senza petrolio torniamo nelle caverne"

Bufera sul leader degli Emirati Arabi che ospitano il summit dell'Onu sul clima: Sultan Al Jaber, già accusato di servirsi della conferenza per ...