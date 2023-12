Nel 2024 oltre 3 700 Comuni al voto Seggi a Firenze | Bari e Cagliari

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 3 dicembre 2023), Campobasso, Potenza e Perugia. Sono solo alcuni, i più grandi, dei 3.701che la prossima primavera rinnoveranno il sindaco e il consiglio comunale. Di questi, 3.512 appartengono a regioni a statuto ordinario, 192 invece fanno parte delle regioni a statuto speciale. Sei sono i capoluoghi di regione, ventisette quelli di provincia. La data delle elezioni non è stata ancora decisa ma dovrebbe oscillare tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il 9 giugno sono già convocate le elezioni europee e starà al Governo decidere sull'accorpamento.I 192appartenenti alle cinque regioni a statuto speciale possono decidere se svolgere le elezioni nello stesso giorno in cui si tengono a livello nazionale o in un'altra data. Il numero totale dei ...