Nations League | Giacinti | “Andremo a prendere il secondo posto”

(Di domenica 3 dicembre 2023) Le Azzurre si preparano ad affrontare la Svizzera martedì alle ore 19. Il match potrebbe essere decisivo per la conquista delnel girone di. L’Italia dovrà battere la Svizzera, nella speranza di sconfitta della Svezia contro le Furie Rosse. Se le scandinave dovessero perdere, le Azzurre si potrebbero accontentare di un pareggio. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha affermato: “Il grande lavoro di Andrea Soncin sta facendo riscoprire il senso di appartenenza verso questa maglia. Il Ct sta ottenendo grandissimi risultati, faccio i complimenti a lui e a tutto lo staff. È stata una ricostruzione rapida e, come successo per la Nazionale maschile, anche in questo caso l’azzurro ha trionfato. Le ragazze si sono riunite, dimostrando orgoglio e determinazione nell’affrontare un girone ...

Manca solo una partita per chiudere la FASE A GIRONI della Uefa Women’s Nations League. FORMULA FASE A GIRONI nella fase a gironi ogni squadra gioca una partita in casa e una in trasferta ...

La Nazionale Femminile, la vittoria in Spagna e le scuse obbligate di ‘Calciopress’ all’uomo Andrea Soncin

Allo stadio Pasaron di Pontevedra l’Italia che non ti aspetti batte 3-2 la Spagna, campione del mondo in carica. Le Azzurre festeggiano questo devastante successo davanti a 10mila tifosi iberici ...