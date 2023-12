(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un libro come dono pered unazione ai: "Leggete". Ilper la Fisica Giorgiosotto l'Albero delle Feste vorrebbe ricevere un nuovoo di Stephen Jay. Zoologo, geologo, paleontologo e storico della scienza statunitense, Jayha scritto nella sua breve vita oltre 300"e io li ho letti tutti" afferma Giorgioconversando con l'Adnkronos. "Sono un appassionato dei suoi libri, ne ho la collezione completa" racconta lo scienziato. "Mi piacerebbe che me ne fosse regalato uno nuovo ma, sfortunatamente,è morto 20 anni fa" osservaconscio che il suo desiderio non potrà quindi essere esaudito. Stephen Jay ...

Altre News in Rete:

Natale, Nobel Parisi esorta giovani alla lettura: "Ho amato i saggi di Jay Gould"

Tra i libri che lo scienziato regalerebbe 'Partiranno' di Luce D'eramo di cui ha scritto una straordinaria Prefazione Un libro come dono pered una esortazione ai giovani: "Leggete". Il...

Natale, Nobel Parisi esorta giovani alla lettura: "Ho amato i saggi di ... Adnkronos

La leggenda della rosa di Natale al Museo Monumento al Deportato COOPERATIVA RADIO BRUNO srl

Natale, Nobel Parisi esorta giovani alla lettura: "Ho amato i saggi di Jay Gould"

(Adnkronos) - Un libro come dono per Natale ed una esortazione ai giovani: "Leggete". Il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi sotto l'Albero delle Feste vorrebbe ricevere un nuovo saggio di Stephen Jay ...

Natale, da Mughini a Soldini e La Russa c'è un libro tra i desideri dei vip sotto l'albero

Sotto l'albero, come libro in dono per Natale, il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi vorrebbe ricevere un nuovo saggio di Stephen Jay Gould, zoologo, geologo, paleontologo e storico della scienza: "Ha ...