Natale e caro voli | un volo andata e ritorno per la Sicilia costa più di 500 euro Quasi 400 euro per la Sardegna Il monitoraggio di Assoutenti

(Di domenica 3 dicembre 2023) Nonostante decreti, annunci del governo contro ile proteste delle compagnie aeree, in realtà non è cambiato nulla. Tornare a casa ino andarci da turisti continua a essere un salasso nel prossimo periodo natalizio. I prezzi dei biglietti aerei continuano a salire soprattutto da e per le isole, con alcune tratte che hanno già superato la soglia dei 500a passeggero in classe economica. Prezzi simili a quelli di unintercontinentale. È quanto viene fuori dalsull’andamento dei prezzi di. Chi si appresta oggi ad acquistare un biglietto in classe economy per volare indurante le festività, partendo il 23 dicembre e tornando domenica 7 gennaio, ed è ...