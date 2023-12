Natale 2023 | uno smartphone per regalo

Leggi su panorama

(Di domenica 3 dicembre 2023) Unoperè il ritornello che risuona nelle stanze dei bottoni di tutti i produttori in vista delle festività natalizie. Ilè stata una stagione da incubo per le vendite, tanto che nonostante l'abituale recupero dell'ultimo trimestre (quando arrivano sul mercato tante novità, a partire dai nuovi iPhone), secondo le previsioni delle principali società di ricerca l'anno dovrebbe chiudersi con la spedizione di 1,2 miliardi di unità su scala globale. Cifra che corrisponderebbe a un calo del 5% rispetto ai dodici mesi precedenti ma soprattutto il numero più basso in un decennio, poiché per trovare un andamento peggiore bisogna tornare al 2013, quando glidistribuiti in tutto il mondo sfiorarono quota 1 miliardo. La fotografia del mercato vede Europa e Nord America prime indiziate della crisi ...