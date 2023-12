Napoli | trovati con 1500 euro contanti in tasca | arrestati dopo un controllo

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 3 dicembre 2023)due giovani responsabili di una truffa ai danni di un’anziana dal valore di. A compiere l’operazione al Rione Sanità gli agenti del Commissariato San Carlo Arena. Rione Sanità, sorpresi a truffare un’anziana: in manette due giovani I poliziotti, in via Sanità, hanno notato due soggetti che, con atteggiamento circospetto, confabulavano tra loro. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.