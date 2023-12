Napoli | salviamo gli Azzurri!

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 3 dicembre 2023) Chi sarà il prossimo ad essere “messo in croce”?…. Luogo unico al mondo. Calcisticamente. Ma non solo. Però siamo stati capaci di “mettere in croce” tutti. Tutti quelli che poi son diventati clamorosamente Campioni. Dal Presidente, al Direttore Sportivo. Dai Mister al Magazziniere Starace. Passando per i “Dotti” (i Media?), i “Medici” (Medici Sportivi?) ed i “Sapienti” (i Preparatori Atletici?). Da Meret fino ad Osimhen. Però la storia recente (e non recente) racconta l’unica “vera” verità: solo la continuità (dirigenziale e tecnica) fa la differenza. Quindi, presumibilmente, la continuità (dirigenziale e tecnica) è molto probabile che farà ancora la differenza. In futuro. Però ricordiamoci anche che la SscSpa si è permessa di “bruciare” più di qualche illustre Allenatore. Tra cui, pure il più grande (finora?) della storia del Calcio. ...