Napoli | Politano | «Dobbiamo costruire più palle gol possibili»

(Di domenica 3 dicembre 2023) Le parole di Matteo, esterno del, prima del calcio d’inizio della partita dei campioni d’Italia con l’Inter Matteoha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di-Inter. Di seguito le sue parole. INTER – «Conosciamo bene l’Inter e Dimarco che gioca dal mio lato ed è eccezionale, ma noi non siamo da meno sulle fasce. Dovremo essere attenti». AGGIRARE LA DIFESA – «Sarà difficile, conosciamo la forza dell’Inter soprattutto in fase difensiva. Dovremo essere bravi aquante piùgol è possibile, ma soprattutto dovremo essere bravi a concretizzarle».

