Napoli | la prima di Mazzarri al Maradona | la 'vendetta' contro l'Inter e un tabù da sfatare

Mazzarri giocherà per lavolta stasera a Fuorigrotta contro l'Inter; nei punti in casa i nerazzurri sono a 16, mentre in quelli fuori casa ilè in vantaggio con 17 e l'Inter 16. Gli ...

L’Inter Primavera si è affezionata agli 1-1: botta e risposta con la Roma, Berenbruch manda Chivu in vetta a +1

L’Inter Primavera si è affezionata agli 1-1: botta e risposta con la Roma firmato Pagano-Berenbruch, Chivu sale da solo al primo posto a +1 su Lazio e Sassuolo. 91' - Di Maggio protesta assieme a ...

Mazzarri, ritorno a casa

Mazzarri vive la sua professione nella maniera più viscerale possibile e anche per questo era entrato nel cuore della gente di Napoli, prima di andare via alla ricerca di nuove avventure nella ormai ...