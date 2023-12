Napoli-Inter | Zielinski favorito su Elmas Sky

(Di domenica 3 dicembre 2023) Stasera alle 20:45 appuntamento al Maradona per la sfida tra. Sarà una sfida importante per i partenopei, che avranno l’occasione di recuperare tre punti dalla vetta.sembra aver recuperato la botta subita al Bernabeu. Secondo Sky c’è un ballottaggio tra lui ed, con il polaccosul giocatore macedone. Ecco le probabili formazioni:(4-3-3), probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka,; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri(3-5-2), probabile formazione: Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi I convocati delper la ...

Napoli, i convocati per l'Inter: la scelta su Zielinski

I convocati deldi Walter Mazzarri per la sfida di Serie A contro l'. Tutti i dettagli in merito Ilscende in campo questa sera alle 20:45 contro l'per la 14esima giornata di Serie A. Regolarmente in gruppo Zielinski, così come il recuperato ...

Moriero: "Il mio pronostico per Napoli-Inter. Con il cambio di allenatore zero alibi per gli azzurri" CalcioNapoli24

Mazzarri schiera il nigeriano al centro dell'attacco, tra i nerazzurri l'olandese rientra dal 1' dopo aver saltato l'impegno di Champions League

Tra Napoli e Inter la vera differenza è la difesa: la statistica che preoccupa

Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport anticipando i temi della gara del Maradona, se c’è una differenza che balza subito all’occhio nel rendimento fra Napoli e Inter è quello delle ...