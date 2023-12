Napoli-Inter | sfida d’alta classifica Inzaghi vuole vetta | la Juventus osserva – TS

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023)una settimana prima di. TuttoSport spiega il peso degli scontri diretti e la voglia didi tornare in. ALTA– Il casoche le due squadre che, finora, sembrano essere le maggiori pretendenti allo scudetto, affronteranno consecutivamente in campionato il, ex detentore dello scudetto. Prima toccherà all’, questa sera al Maradona, scendere in campo contro gli azzurri di Walter Mazzarri, alla prima in casa sulla sua nuova panchina. Poi sarà la volta della, che venerdì prossimo attenderà in casa, a Torino, i partenopei. Dopo il big match contro i bianconeri, dunque, la Serie A assisterà ad un altro scontro diretto importante, che ...