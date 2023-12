Napoli-Inter | Serie A | big-match al Maradona | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 dicembre 2023) Unrinsavito dalla cura Mazzarri ospita l’per il bigdella 14esima giornata. I partenopei, reduci dal 4-2 fin troppo severo subito mercoledì in Champions dal Real Madrid, cercano di ricucire sulla testa del gruppo. La squadra di Inzaghi, dal canto suo, dopo aver archiviato il pazzo 3-3 con il Benfica, vorrà frustrare sul nascere le ambizioni dei campani e, anzi, cercherà di riprendersi il primato. Il fischio d’inizio aè in programma alle ore 20:45 di questa sera allo Stadio Diego Armando. Il momento delle due squadre In settimana, come detto, gli azzurri hanno affrontato il Real di Carlo Ancelotti per il penultimo turno del Gruppo C. Per 83 minuti gli uomini di Mazzarri hanno tenuto con il fiato sospeso i 73 mila del Bernabeu, prima di ...