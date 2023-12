Napoli-Inter | probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv

Leggi su 2anews

(Di domenica 3 dicembre 2023)è un banco di prova fondamentale per la formazione di Walter Mazzarri, dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid: tutti i modi per poter seguire il match. L’arriva questa sera al Maradona forte del miglior attacco d’Italia, con 30 gol segnati in campionato e otto in Champions League. E’ questo il