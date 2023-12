Napoli-Inter | Mazzarri sorprende in difesa! La probabile formazione – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023) Mancano poche ore al calcio d’inizio difa una sceltante in difesa: le ultime da Sky Sport SCELTE –andrà in scena questa sera al ‘Maradona’., secondo quanto riportato da Sky Sport, arriva alla partita dovendo gestire un’emergenza nel settore esterni difensivi: forfait di Mario Rui, Zanoli e Olivera con Natan che verrà schierato da laterale sinistro di difesa. In mezzo Ostigard e Rrahmani con Di Lorenzo sulla destra. In mezzo ce la fa Zielinski che completerà il reparto mediano azzurro con Anguissa e Lobotka. In attacco si rivede Osimhen dal 1?. Di seguito la(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Natan; Anguissa, Lobotka, ...