Napoli-Inter LIVE oggi | in diretta tutti gli aggiornamenti in vista della partita

Napoli-Inter (Di domenica 3 dicembre 2023) si gioca per la quattordicesima giornata di Serie A 2023-2024. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona. Napoli-Inter, probabili formazioni 14ª giornata Serie A

Altre News in Rete:

Napoli - Inter: stasera il big - match che può segnare una svolta. Vincono Milan e Lazio. Roma in trasferta

L'attesa delle grandi occasioni.interessa davvero a tutti: alle due contendenti, per ovvi motivi, ma anche a Juventus, Milan, Roma, Bologna, Atalanta, Fiorentina e Lazio, chi per questioni di scudetto e chi per il ...

Capello gioca Napoli-Inter: "Di Lorenzo-Dimarco, la chiave è sulla fascia" La Gazzetta dello Sport

GdS - Mazzarri nel 'suo' stadio dopo 10 anni, il Napoli cerca la vittoria al Maradona: l'ultima risale al 27 settembre

La Gazzetta dello Sport si proietta a Napoli-Inter ponendo l'accento anche sul ritorno al Maradona di Walter Mazzarri, protagonista in azzurro tra il 2000 e il 2013 nello stadio che prima si chiamava ...

Zielinski non sta benissimo: la scelta di Mazzarri per l'Inter

È emergenza, è necessario industriarsi, e poi affidarsi a qualche preghiera in vista dell'Inter, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: Zielinski sta benino, non benissimo, ma ci ...