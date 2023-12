Napoli-Inter | la MOVIOLA LIVE | netto il fuorigioco di Thuram

(Di domenica 3 dicembre 2023), in scena alle 20.45 allo stadio Maradona, è il posticipo domenicale della 14esima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi...

Altre News in Rete:

Moviola Napoli - Inter: l'episodio chiave del match

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match traed, valido per la 14ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Massa. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...

Napoli - Inter (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

LIVE - Napoli-Inter 0-0, 9': Sommer subito protagonista su Elmas, i nerazzurri però rispondono prontamente

4' - Si distende l'Inter, cross di Dimarco spazzato da Lobotka. Poi arriva il primo corner per i nerazzurri. 3' - Subito Sommer! Botta clamorosa di Elmas dalla distanza dopo oltre due minuti di ...

Napoli-Inter, l'urlo della Curva B: «Lottate fino all'ultima giornata»

Prima di Napoli-Inter, anche la Curva B dello Stadio Maradona ha voluto far sentire la propria voce agli azzurri in campo, alla prima volta di Walter Mazzarri dopo il ritorno in ...