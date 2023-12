Napoli-Inter | la MOVIOLA LIVE | annullato gol a Thuram | è in fuorigioco Proteste sul gol di Calhanoglu

Altre News in Rete:

Inter, De Vrij out: continua l'emergenza in difesa per Inzaghi

... il difensore dell'esce per infortunio e prosegue la crisi infortuni in difesa Primi problemi per l'di Inzaghi in quel del Maradona, dove è attualmente in corso la sfida contro il. ...

LIVE - Napoli-Inter 0-0, 15': Thuram va a segno su assist di Lautaro, ma col francese in fuorigioco Fcinternews.it

LIVE, Napoli-Inter 0-1: sassata di Calhanoglu! Nerazzurri avanti grazie al turco

Continua l'emergenza dell'Interin difesa. Dopo gli infortuni a Pavard e Bastoni, ora si ferma de Vrij. L'olandese stava giocando da titolare… Leggi ...

LIVE - Napoli-Inter 0-1 (44' Calhanoglu): finisce il primo tempo!

Kvara si fa strada e spacca il centrocampo dell'Inter, Politano riceve a destra e rientra per liberare il mancino: bordata incredibile che si stampa sulla traversa. "Io so solo che è un giocatore in ...