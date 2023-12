Napoli-Inter | la lista dei convocati da Mazzarri | tre assenti

(Di domenica 3 dicembre 2023)è la sfida in programma oggi (domenica 3 dicembre) allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20.45, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Walterha diramato ladeiper il big match:Mario Rui, Olivera e Zanoli., IDIIDASIAK Hubert GOLLINI Pierluigi MERET Alex DI LORENZO Giovanni JUAN JESUS NATAN Bernardo De Souza OSTIGARD Leo RRAHMANI Amir ANGUISSA Frank CAJUSTE Jens DEMME Diego ELMAS Eljif GAETANO Gianluca LINDSTROM Jesper LOBOTKA Stanislav ZIELINSKI Piotr POLITANO Ma?eo KVARATSKHELIA Khvicha RASPADORI Giacomo SIMEONE Giovanni ZERBIN Alessio OSIMHEN Victor Fonte: SSC.it-News - ...

Napoli, striscioni a Milano contro la città e i napoletani

Uno recita: 'Ieri, oggi e domani odio pere i napoletani'; il secondo: 'Curva A: la vostra razza d'infami la vergogna dell'umanità'. Immagine da X. In vista del match tradi Serie A , questa notte sono comparsi a Milano degli striscioni contro la città partenopea e i napoletani. Il Corriere dello Sport scrive: " La vigilia di, gara in ...

Mazzarri, ritorno a casa

oltre al Napoli. «Non dobbiamo più perdere al Maradona», è stata la prima frase pronunciata al suo arrivo. C’è un tabù da spazzare via e la buona tradizione contro l’Inter in casa fa ben sperare: 10 ...

Dove vedere Napoli-Inter, streaming e diretta TV

Gli azzurri sfidano la prima in classifica al Maradona. Tutte le informazioni su dove vedere Napoli-Inter in tv e streaming. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, gli azzurri ...