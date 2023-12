Napoli-Inter | Inzaghi non ha dubbi! La probabile formazione – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023) Manca sempre meno al calcio d’inizio diè pronto ad affidarsi al miglior undici possibile. Le ultime da Sky Sport SCELTE – L’, questa sera al Maradona sfiderà il. Il tecnico, secondo quanto riportato da Sky Sport, non ha grossi dubbi didell’ultimo minuto: si affiderà all’undici sceso in campo contro la Juventus. Sommer torna tra i pali, in difesa Darmian con de Vrij ed Acerbi. A destra si rivede Dumfries, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo e Dimarco a sinistra. Coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Thuram. Di seguito la( 3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, ...