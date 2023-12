Napoli-Inter | I convocati di Mazzarri ed Inzaghi

(Di domenica 3 dicembre 2023) Idi misterQuesta sera ildi Walterospiterà allo Stadio Diego Armando Maradona i nerazzurri per la 14ma giornata del campionato di serie A. L’SSCsul sito ha reso noti i. Eccoli: IDASIAK Hubert GOLLINI Pierluigi MERET Alex DI LORENZO Giovanni JUAN JESUS NATAN Bernardo De Souza OSTIGARD Leo RRAHMANI Amir ANGUISSA Frank CAJUSTE Jens DEMME Diego ELMAS Eljif GAETANO Gianluca LINDSTROM Jesper LOBOTKA Stanislav ZIELINSKI Piotr POLITANO Matteo KVARATSKHELIA Khvicha RASPADORI Giacomo SIMEONE Giovanni ZERBIN Alessio OSIMHEN Victor. Gli azzurri, reduci della vittoria ottenuta alla 13ma giornata del campionato contro l’Atalanta e una sconfitta contro il Real Madrid in Champions inoltre, i ragazzi di mister...

Altre News in Rete:

Ugolini (Sky): "Elmas in vantaggio, Zielinski non ha convinto nel provino"

Mazzarri giocherà per la prima volta stasera a Fuorigrotta contro l'; nei punti in casa i nerazzurri sono a 16, mentre in quelli fuori casa ilè in vantaggio con 17 e l'16. Gli ...

Napoli-Inter, da Milano due brutti striscioni: 'La vostra razza d'infami...' AreaNapoli.it

Napoli-Inter: Zielinski favorito su Elmas (Sky) - ilNapolista IlNapolista

Boninsegna: "L'Inter non è favorita, il Napoli ha tutto per rimontare verso lo Scudetto"

Roberto Boninsegna intervistato dall'edizione odierna de La Repubblica ha parlato del match che si giocherà questa sera al "Maradona" ...

Ugolini (Sky): «Elmas in vantaggio, Zielinski non ha convinto nel provino»

Ugolini dà degli aggiornamenti su Napoli-Inter: Elmas in vantaggio su Zielinski nel ballottaggio a centro campo ...