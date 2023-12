Napoli-Inter formazioni ufficiali | Inzaghi sfida Mazzarri come Allegri

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023)in campo tra poco per la partita della 14ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 apresso lo Stadio “Diego Armando Maradona”.contro ildiconferma lo stesso undici schierato a Torino contro la Juventus di. Di seguito lediin Serie A(4-3-3): In arrivo – Premi F5 su-News.it per aggiornare. Allenatore: WalterSerie A: ledi(3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 ...