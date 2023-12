Napoli-Inter | contatto Acerbi-Osimhen | niente rigore

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unevidente non assegnato accende la discussione su. Al 59', sul risultato di 0-1 a favore dei nerazzurri, nell'area della formazione allenata da Inzaghi si verifica un episodio che appare chiaro.anticipa nettamente, cheviene in ritardo e con il piede sinistro colpisce la gamba destra dell'attaccante nigeriano:

Altre News in Rete:

Calcio: Serie A, Napoli - Inter 0 - 1 alla fine del primo tempo

L'è in vantaggio per 1 - 0 sulalla fine del primo tempo del posticipo domenicale della 14/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Maradona' della città partenopea. A ...

LIVE - Napoli-Inter 0-2, 65': Barella rompe l'incantesimo, numero pregevole e gol del raddoppio... Fcinternews.it

Marchetti: «Allegri non ha sbagliato lavoro, ma non credo a tutto quel che dice»

Adesso la pressione ce l’ha l’Inter che gioca con il Napoli. La Juve è lì e se ti chiami Juve, se non pensi a vincere il campionato quando i giocatori ci credono, hai sbagliato lavoro, ma Allegri non ...

Rigore Napoli-Inter, Acerbi tocca Osimhen in area: l'arbitro non dà il rigore

Il direttore di gara Massa non concede il penalty per il tocco del difensore dell'Inter sull'attaccante nigeriano in area nerazzurra ...