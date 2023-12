Napoli-Inter | contatto Acerbi-Osimhen | niente rigore

(Di domenica 3 dicembre 2023) (Adnkronos) – Unevidente non assegnato accende la discussione su. Al 59', sul risultato di 0-1 a favore dei nerazzurri, nell'area della formazione allenata da Inzaghi si verifica un episodio che appare chiaro.anticipa nettamente, cheviene in ritardo e con il piede sinistro colpisce la gamba destra dell'attaccante nigeriano:, toccato sotto il polpaccio destro, cade a terra. L'arbitro Massa lascia proseguire, il Var nonviene. — [email protected] (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

