Napoli-Inter | buone speranze per Mazzarri | l’ultima volta finì così

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 dicembre 2023)è dietro l’angolo, questa sera andrà in scena il big match del quattordicesimo turno di Serie A: ecco come andò a finirecon. Il giorno del big match traè finalmente arrivato: questa sera, alle ore 20:45, allo Stadio Diego Armando Maradona, le due squadre si affronteranno per il match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. La gara di stasera sarà anche la prima in casa per Walterda quando è tornato aper la sua seconda esperienza sulla panchina partenopea. Il tifo napoletano è pronto ad accoglierlo in grande stile: è previsto il sold out al Maradona. Una partita molto delicata che dirà molto del futuro del: in caso di vittoria, ...