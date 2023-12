Napoli-Inter banco di prova | per Inzaghi spunto dai precedenti invertiti

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023) Stasera andrà in scena, nel posticipo delle 20.45.può trarre degli spunti delle due stagioniin nerazzurro. PUNTI PESANTI –è una sfida dai contenuti molto pesanti. In primis perché i nerazzurri devono rispondere alla vittoria di venerdì della Juventus, che vede i bianconeri momentaneamente in testa in Serie A. E poi perché i partenopei sono un cliente molto scomodo per i nerazzurri tra le mura amiche dello Stadio Diego Armando Maradona. Basti pensare che l’ha appena 2 vittorie anegli ultimi 26 anni. E, ancor peggio, Simonenon vi ha mai vinto da allenatore. Tuttavia le ultime due stagioni lanciano unoessante. DOPPIO ...