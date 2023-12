Napoli-Inter 0-3 | pagelle | Calhanoglu e Barella comandano | doppio 8

Leggi su inter-news

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’vince per 3-0 contro ilallo Stadio Diego Armando Maradona. Hakane Nicolòla partita, voto 8 per entrambi. Ledel match. YANN SOMMER 7 – Fa una parata galattica su Elmas al terzo minuto, ne fa un’altra che ha dell’incredibile su Kvaratskhelia nella ripresa. Protagonista nei momenti chiave!– DIFESA MATTEO DARMIAN 7 – Kvaratskhelia sulla sua fascia, non lo perde mai. Ottimo in fase difensiva, anche in quella di impostazione. Nella ripresa in uno contro uno con il georgiano tiene a galla l’. – dall’86’ YANN BISSECK S.V. STEFAN DE VRIJ 6 – Poco tempo a disposizione, ma non si fa scappare Osimhen su un cross difficile su cui difendere. – dal ...