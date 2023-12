Napoli-Inter 0-3 | highlights VIDEO Serie A | pagelle e moviola

Leggi su ilveggente

(Di domenica 3 dicembre 2023), ecco ilcon glie le azioni salienti del match serale di domenica 3 dicembre diA, con gli episodi dae le. L’gioca per confermarsi al primo posto in campionato in casa del, ora allenato dall’ex Mazzarri. Per il centocinquantacinquesimo confronto fra azzurri e nerazzurri inA, il, finora a 47 vittorie, cerca di ridurre le distanze storiche con l’giunta a 69 vittorie (il quadro è completato da 38 pareggi). Hakan Calhanoglu (LaPresse)Ilsi presenta con un 4-3-3 con Osimhen al centro dell’attacco. Ai suoi lati, Politano e Kvaratskhelia. Il tecnico nerazzurro si affida ai suoi ...