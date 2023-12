Napoli-Inter 0-3 | con slalom di Barella… Salutate la capolista!

(Di domenica 3 dicembre 2023) Termina con il punteggio di 0-3, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-1.– Dopo il rientro dagli spogliatoi ilprova a reagire allo svantaggio arrivato sul finire della prima frazione, creando un pericolo al 58? con Osimhen che lascia sul posto Acerbi e un seguente contatto fra i due – giudicato regolare da Massa – che fa finire il pallone sui piedi di Kvaratskhelia: il georgiano, defilato sulla sinistra, lascia partire un potente diagonale su cui è ancora decisivo Sommer. Le speranze dei padroni di casa subiscono però un duro colpo al 62?, quando l’attacca sulla sinistra e Lautaro Martinez mette in mezzo un pallone che trova Barella: il numero 23 controlla, si inventa uno ...

Altre News in Rete:

Patti Smith vicino a De Laurentiis: ospite speciale per Napoli - Inter

Ospite speciale al Maradona per una partita speciale. Infatti nelle tribune dello stadio per il big match trac'è anche la cantautrice statunitense Patti Smith , seduta al fianco del presidente dei campioni d'Italia Aurelio De Laurentiis ...

Napoli-Inter: 0-3, tris nerazzurro al Maradona. Partenopei sfortunati AreaNapoli.it

Live - Napoli - Inter: il Napoli ci prova con Elmas ma trova Sommer pronto!

Serie A - Al Mapei Stadium la Roma vince 2 - 1 in rimonta al Sassuolo. Mourinho rimonta 2 - 1 al ...

Napoli-Inter 0-3, le pagelle: psicodramma Meret, Kvara a sprazzi e Di Lorenzo è in riserva ma il Var è un disastro

Non a caso, nel finale combina pure lui la frittata per il terzo gol Inter. Di Lorenzo 5 - Troppi errori per il capitano in fase di costruzione. È stanco e l’emergenza in zona terzini non gli consente ...