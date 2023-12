Napoli | i convocati per l’Inter | la scelta su Zielinski

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Ideldi Walter Mazzarri per la sfida di Serie A contro. Tutti i dettagli in merito Ilscende in campo questa sera alle 20:45 controper la 14esima giornata di Serie A. Regolarmente in gruppo, così come il recuperato Lindstrom, mentre è assente Zanoli che ieri aveva saltato l’allenamento per una lombalgia. Non ci sono neanche Mario Rui e Olivera. Portieri: Gollini, Idasiak, Meret Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka,Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Lindstrom, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin