Napoli | i convocati contro l’Inter | rientra Lindstrom

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 dicembre 2023) Stasera big match della Serie A trae Inter. Tra idegli azzurri; il danese si era infortunato durante la sosta delle Nazionali. Gli altri: Gollini, Idasiak, Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani; Anguissa, Cajuste, Demme, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone, Zerbin. Idi #Inter #ForzaSempre pic.twitter.com/dVXK7YrZVx — Official SSC(@ssc) December 3, 2023 IL CORSERA SU MAZZARRI: Undici anni fa volledopo aver portato ilsecondo in classifica, a ridosso della Juventus di Conte, e per Milano rifiuto? anche la Roma. Era ...