Mulè “C’è una parte della magistratura che trama e agisce”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 3 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non vedo due eserciti che si fronteggiano sul campo di battaglia. Piuttosto vedo una ridotta di magistrati che ancora una volta dissotterra l’ascia di guerra per contrapporsi a quella che dovrebbe essere l’unica soggezione che dovremmo tutti avere: la legge. La verità è che in questo momento in Parlamento ci sono leggi sulle intercettazioni, sulla prescrizione, sull’informazione di garanzia e prossimamente sulle misure di prevenzione che a qualcuno danno fastidio”. Così, in un’intervista a la Repubblica, il vicepresidenteCamera e deputato di Forza Italia, Giorgio, in merito al presunto scontro trae governo.“Stefano Musolino, didemocratica, ha detto che ‘quando si rischia di rompere il patto sociale spetta alladifendere i diritti ...