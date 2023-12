Moviola Napoli Inter | gravi errori di Massa | è protesta

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’espugna lo Stadio Maradona grazie al risultato di 0-3. I tifosi delnon ci stanno e sui social impazza la polemica contro l’arbitro. Ildoveva assolutamente conquistare i tre punti contro l’per rilanciare le proprie quotazioni scudetto. Gli azzurri contro l’, dunque, avevano bisogno di un risultato pieno per migliorare la propria posizione di classifica. Così non è stato. L’è riuscita a portare a casa il bottino pieno e si è riportata in testa alla classifica superando la Juventus vincente ieri a Monza. La partita è stata decisa dalle reti di Hakan Calhanoglu che sul tramonto del primo tempo ha trovato una grandissima rete dalla distanza su cui nulla ha potuto Alex Meret. Nel secondo tempo, a chiudere il match, ci ha pensato l’idolo dei tifosi ...