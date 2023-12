MOVIOLA – Napoli-Inter | contatto in area tra Acerbi e Osimhen | i partenopei reclamano un rigore

Leggi su sportface

(Di domenica 3 dicembre 2023) Episodio daal minuto 57 di, match valido per la 14^ giornata di Serie A 2023/2024. Indic’è stato infatti untra Francescoe Victor, che ha fatto urlare ial calcio di. Il difensore nerazzurro ha toccato in maniera leggera l’avversario sul tendine d’Achille, tuttavia l’arbitro Massa non ha ravvisato gli estremi per un calcio die il VAR non èvenuto. La gara è dunque proseguita e pochi minuti dopo l’ha trovato il raddoppio con Barella. SportFace.