Mourinho show | va in tv e parla portoghese | «Il mio italiano non è all’altezza»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’ultima polemica dial termine di Sassuolo-Roma 1-2. Ha esordito ringraziando società, tifosi, Tiago Pinto. La Roma ha messo a disposizione un interprete «Voglio ringraziare la proprietà, il direttore Pinto che nelle ultime 24 ore mi hanno sostenuto. Vittoria sofferta, meritata, sono molto felice per i giocatori e tutti i nostri tifosi. Una parola per il mio fantastico assistente Salvatore Forte, il mionon è sufficientemente forbito, il mio vocabolario non è sufficientemente ricco. Quando hoto di stabilità emotiva, mi riferivo a una qualità che nella vita e nel calcio è necessaria per rendere ai massimi livelli. Rispetto a quella situazione, quando non abbiamo restituito il pallone, ho detto al mio collega (Dionisi) che per ricevere fair play è necessario darlo e c’è soprattutto un calciatore del Sassuolo che ...