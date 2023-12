(Di domenica 3 dicembre 2023) REGGIO EMILIA - Un'altra vittoria nel finale, questa volta firmata da Dybala (su rigore) e Kristensen. Lavince 2 - 1 in casa dele tiene il ritmo delle avversarie in zona Champions. ...

Altre News in Rete:

Mourinho show: 'Parlo in portoghese perché...'. Rivivi la diretta dopo Sassuolo - Roma

REGGIO EMILIA - Un'altra vittoria nel finale, questa volta firmata da Dybala (su rigore) e Kristensen. La Roma vince 2 - 1 in casa del Sassuolo e tiene il ritmo delle avversarie in zona Champions. ...

Diretta Mourinho dopo Sassuolo-Roma: interviste in tv e conferenza stampa LIVE Corriere dello Sport

Mourinho show, va in tv e risponde in portoghese: "Il mio italiano non è forbito per esprimere determinati concetti" RomaNews

Serie A È il solito Mourinho show dopo Sassuolo-Roma: "Parlo portoghese, il mio italiano non è sufficientemente forbito"

Lui, intanto, ringrazia la società per l'appoggio ricevuto nelle ultime 24 ore. È il solito Mourinho show dopo la gara vinta dalla Roma sul Sassuolo. Una gara vinta in extremis e con qualche episodio ...

Mourinho parla in portoghese nel post gara: “Il mio italiano non è forbito”

Sassuolo-Roma, MOURINHO: "Parlo in portoghese perché il mio italiano non è abbastanza forbito. Grazie a Pinto e alla proprietà per la fiducia, è la vittoria dei giocatori e dei romanisti" ...