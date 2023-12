Mohamed Moez Belhassine min Turismo Tunisia | “Onorati di essere ad Artigiano in Fiera ”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 3 dicembre 2023) “Ogni anno festeggiamo l’amicizia, il legame storico e culturale che uniscee italia. Qui sono più di cento gli artigiani che portano l’eccellenza dell’artigianato tunisino in Italia e in particolare in Lombardia. Uomini e donne che mostreranno a italiani e stranieri le qualità del nostro artigianato” Con queste parole,, ministro del