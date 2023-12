Mo | Unrwa | ' epidemia da epatite A in una nostra scuola a Gaza'

(Di domenica 3 dicembre 2023), 3 dic. (Adnkronos) - Una delle scuole gestite dalle Nazioni Unite nella Strisca diè alle prese di un'diA. Lo ha reso noto Thomas White, direttore degli affari dell', evidenziando il crescente rischio di malattie a cui sono esposti i civili nell'enclave assediata. “L'igiene è un problema. Le persone sono stipate in aule molto congestionate… il rischio di malattie è molto presente a”, ha detto White, aggiungendo che nelle scuole dell'le infrastrutture idriche sono completamente sopraffatte con una media di 125 persone che utilizzano un bagno.

