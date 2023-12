Mo | leader musulmani Usa chiedono a comunità di non votare Biden per rielezione

(Di domenica 3 dicembre 2023) Washington, 3 dic. (Adnkronos) - Iamericani in diversi stati cruciali hanno chiesto alle lorodi mobilitarsi contro la ricandidatura del presidente Joea causa del suo fermo sostegno alla guerra di Israele a Gaza. Lo scrive al Jazeera. La campagna #Abandonè iniziata quando iamericani del Minnesota hanno chiesto adi chiedere un cessate il fuoco entro il 31 ottobre, e si è diffusa in Michigan, Arizona, Wisconsin, Pennsylvania e Florida.

