Mo | Idf | ' trovati 800 tunnel di Hamas | 500 sono stati distrutti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Tel Aviv, 3 dic. (Adnkronos) - L'Idf ha riferito che, da quando è iniziata l'operazione militare di terra nel nord della Striscia di Gaza,individuati almeno 800di, di cui circa 500. In alcune occasioni, si legge nella dichiarazione, iaccanto o all'interno di scuole, asili, moschee e campi da gioco. "Questi risultati servono come ulteriore prova dell'uso cinico dei civili, da parte di, come scudo umano e come copertura per l'attività terroristica dell'organizzazione".