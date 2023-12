Mo | Idf intensifica raid su Khan Yunis

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 dicembre 2023) Gaza, 3 dic. (Adnkronos) - L'Idf stando le sue operazioni nella città di, nel sud di Gaza. Lo scrive il Jerusalem Post. Il portavoce arabo dell'Idf Avichay Adraee ha informato su X i residenti diche l'esercito sta aumentando le sue operazioni nell'area per esortarli a evacuare da alcuni quartieri della città, allegando una mappa dettagliata che divide la città in piccole sottosezioni. "Residenti della Striscia di Gaza, l'IDF ha rinnovato la sua attività contro Hamas e altre organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza. Per la vostra sicurezza, vi esortiamo a spostarvi nei rifugi riconosciuti per gli sfollati", ha scritto Adraee su X. "Il rispetto degli ordini di evacuazione è il modo più sicuro per mantenere voi e le vostre famiglie al sicuro"?.