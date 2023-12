Milano violenta | aggressione a martellate e coltellate Come sta l' uomo colpito

Leggi su iltempo

(Di domenica 3 dicembre 2023) Evento choc all'alba nei pressi di una discoteca a Rozzano, alle porte di, dove undi 39 anni è stato vittima di un brutale attacco. La vittima è stata assalita da un gruppo di individui, subendo un'con coltelli e. Il violento episodio si è consumato questa mattina, lasciando l'con una decina di ferite al torace e all'addome, oltre a una martellata al volto. Immediatamente soccorso dal personale del 118, il ferito è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Humanitas di Rozzano, dove fortunatamente è ora fuori pericolo di vita grazie alle cure tempestive. Le indagini sono già in corso sotto la supervisione dei Carabinieri, che cercano di identificare gli aggressori responsabili di questo atroce episodio. Non è la prima volta che Rozzano è ...