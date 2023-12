Milano | aggredito con 10 coltellate fuori da discoteca | è grave

Leggi su dayitalianews

(Di domenica 3 dicembre 2023) Pubblicato il 3 Dicembre, 2023 L’aggressione è avvenuta a Rozzano nell’hinterland di. Un uomo di 39 anni è statoe colpito con dieciquesta mattina all’alba (3 dicembre)da unadi via Curiel a Rozzano, comune dell’hinterland di. L’uomo, è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano: sembrerebbepericolo di vita. Ad aggredire l’uomo sarebbe stato un gruppo di persone che lo hanno ferito in varie parti del corpo. Sono in corso, le indagini e gli accertamenti da parte dei carabinieri che stanno verificando la presenza di impianti di videosorveglianza in zona per identificare gli aggressori.