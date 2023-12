Milan | slitta il ritorno di Ibrahimovic | cosa manca

Leggi su calcionews24

(Di domenica 3 dicembre 2023) Le ultime sul possibiledi Zlatan, ex attaccante, nelcon un ruolo dirigenziale. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Stampa, continuano i colloqui tra Gerry Cardinale e Zlatanper ilalin dirigenza. L’affare non sembra essere in dubbio, ma ci sono ancora dei dettagli da limare come la definizione del ruolo che potrebbe avere lo svedese. Intanto Ibra è stato presente anche ieri a San Siro nella vittoria per 3-1 dei rossoneri contro il Frosinone.