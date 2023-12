Milan | Pioli | continuità per lottare nelle prime posizioni

Altre News in Rete:

Milan, Jovic ritrova gol, fiducia e condizione: sms chiaro per il mercato

Commenta per primo Ildimentica, per una notte, l'emergenza e la Champions League regalandosi una vittoria netta ...ora serve lavorare sulla continuità per meritarsi la fiducia non solo di, ...

Pioli, la mossa disperata in Milan-Frosinone: chi mette in difesa Liberoquotidiano.it

Milan, non solo Simic: come Pioli pensa di sostituire Thiaw Calciomercato.com

Milan-Frosinone / Top e Flop del match di campionato: ecco chi sorprende

Appena terminata la sfida di campionato tra il Milan di Stefano Pioli e il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Una partita di assoluto livello tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto ed ...

Pioli, Milan-Frosinone con Theo Hernandez centrale di difesa: “Idea non mia”

Sul francese centrale di difesa ha ammesso: "L'idea è nata da lui, ha parlato con me e mi ha detto che poteva giocare in quel ruolo. Ha fatto benissimo in fase difensiva e anche in fase di impostazion ...