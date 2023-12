Milan-Frosinone | Pulisic | «Vittoria che aiuta | Maignan è il migliore»

Leggi su dailymilan

(Di domenica 3 dicembre 2023) Questa sera ilaveva un obiettivo chiaro: vincere e i rossoneri ci sono riusciti. Christiannel postha parlato dell’importantissimaottenuta contro il, che oggi ha trovato la sua quinta rete in campionato, ha commentato così a DAZN: «E’ molto importante. Avevamo vinto con la Fiorentina, volevamo vincere per dare continuità in campionato. Ragioniamo partita dopo partita, l’abbiamo preparata tanto».ha poi commentato la domanda sulla rete di questa sera, che è valso il momento 2 a 0: «Per me tutti i gol sono belli, quello che conta ère la squadra a vincere». Infine l’ex Chelsea, si è esposto sulla grande prestazione di Mike, autore di un ...